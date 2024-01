Disastro Schlein | nemmeno il 10% degli elettori dem la vuole candidata

“Questa non è la tassa Meloni, è la tassa PD. Ma non è una tassa, perché è una liberalizzazione”. Così Carlo Calenda , leader di Azione, in merito ... (iltempo)

Legittimo per Elly Schlein avere l'obiettivo di accreditarsi come concorrente diretta di Giorgia Meloni, «bipolarizzando» i prossimi mesi di ... (iltempo)

L'ultima rilevazione Euromedia Research gela la segretaria del Pd: solo l'8,2% degli elettori condividerebbe il suo nome come capolista alle europee ...Aveva il campo di battaglia perfetto per un lancio da campagna elettorale, Elly Schlein, nella sua giornata ligure di ...il partito difenda la siderurgia italiana se no sarà un disastro») e la ...L'Agenzia nazionale per lo sviluppo avrebbe inoltre richiamato Acciaierie d’Italia “a esercitare i propri compiti e doveri gestori” ...