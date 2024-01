Dire mai più non può bastare di fronte al male

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Pini Dopo la Shoah, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la storia non si è fermata: l’oscenità che può essere provocata dagli abissi dell’essere umano ha continuato a verificarsi puntualmente. Così il "mai più" si è infranto tanto nei gulag sovietici quanto nell’eccidio di My Lai, in Vietnam, per mano dei soldati americani. Si è infranto nella Cambogia di Pol Pot, nel Rwanda degli anni ’90, a Sabra e Shatila, a Srebrenica e poi in Iraq, e poi ancora e ancora, fino ad arrivare ai giorni nostri: all’Ucraina, al Medio Oriente. Quel "mai più" si è infranto il 7 ottobre negli assalti disumani e disumanizzanti di Hamas contro Israele, negli ostaggi tuttora prigionieri dei terroristi, e nelle stragi di civili innocenti che continuano a morire a Gaza sotto le bombe di Tel Aviv. A che cosa serve dunque la storia, se la storia non è capace di insegnarci nulla, al punto da far ...