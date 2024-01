Dionisi Berardi out? Non è un alibi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Nel mezzo del trittico di trasferte consecutive causato al Sassuolo dalla rivoluzione del calendario dovuta alla Supercoppa, i ragazzi di Alessio(foto) se la vedranno oggi pomeriggio in casa di quel Monza il cui ruolino di marcia, nelle ultime cinque partite di campionato, nel complesso è sostanzialmente sovrapponibile a quello dei neroverdi. Tre sconfitte, un pareggio e una vittoria, vale a dire quattro punti, pochi per entrambe, con la differenza però che i lombardi – pur con una partita in più rispetto al Sassuolo – possono contare su un bottino più tranquillizzante con il quale tutti, da queste parti, farebbero a cambio. Però non funziona così, e del resto anche la classifica ha una sua spiegazione e parte da lontano, dalla costruzione delle rose la scorsa estate: "Loro hanno migliorato, prendendo giocatori diversi da quelli che avevano, mentre noi ...