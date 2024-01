Dimore storiche del Lazio | la proposta per facilitare l' accesso alla Rete regionale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Da Palazzo dei Principi Ruspoli di Cerveteri al Complesso di Villa Adriana a Tivoli, dal Giardino di Ninfa a borghi abbandonati come l'antica Monterano; e ancora new entry come Palazzo Scuderini Rossi a Castel di Tora (Rieti), la Casa Landolfi a Pico (Frosinone), il complesso della Torre dell'Orologio a Bassano in Teverina (Viterbo) e il Palazzo della Bonificazione a Terracina (Latina): sono 199 i beni culturali diffusi nel territorio delche fanno parte della, la quale intende valorizzare e promuovere un patrimonio immenso costituito da, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale. Una ricchezza artistica e paesaggistica, volano per l'economia, posta al centro delle azioni della Regione. Che, dal 2018, stanzia importanti ...