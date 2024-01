Dimmi come dormi | e ti dirò chi sei Ma | qual è la posizione migliore per dormire?

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alzi la mano chi non ha contratto nervi e pensieri nel letto, girandosi e rigirandosi, per cercare di prendere sonno. Dai metodi della nonna ai consigli della macrobiotica (che prevedono di cenare la sera con pasti leggeri e lontani dal momento del coricarsi, ndr). Dai consigli di TikTok a quelli suposizionare il letto perre bene: sappiamo benei sono le buone pratiche da attuare, almeno nella teoria, per addormentarci meglio. Sappiamo un po’ menoi sono i buoni comportamenti da tenere durante il sonno (o l’insonnia). «I veri sognatori non dormono mai». Così sosteneva lo scrittore Edgar Allan Poe. Sarà anche vero, poeticamente, ma una cattivaità del sonno potrebbe, alla ...