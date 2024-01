Diffidati Lazio-Napoli | i biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Atalanta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Alle 18:00 di domenica 28 gennaio laospiterà ilin occasione della ventiduesima giornata di Serie A. Tante assenze per gli uomini di Mazzarri in un momento cruciale della stagione, che arriva dopo la finale persa in Supercoppa contro l’Inter. Due invece gliti per Maurizio Sarri, che deve fare a meno di Zaccagni e Immobile. Tanti iin casa, soprattutto nel reparto di centrocampo. Vecino, Cataldi e Rovella sono i giocatori ae a loro si aggiunge anche Luca Pellegrini in difesa. Nel prossimo turno ladovrà vedersela contro l’Atalanta a Bergamo. Ostacolo Hellas Verona invece per il. Sei ipartenopei: Juan Jesus, Mario Rui, Rrahmani, Di ...