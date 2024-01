Dietro le proteste pro Palestina in America potrebbe esserci Mosca

(Di domenica 28 gennaio 2024) Secondo Nancy Pelosi ci sarebbe la regia della Russiala serie dinegli Stati Uniti a favore del cessate il fuoco nella striscia di Gaza. L’ex Speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha annunciato in una intervista alla Cnn di voler chiedere all’FBI di indagare per trovare tracce di un possibile finanziamento diretto del Cremlino alle associazioni che coordinano le manifestazioni a New York, Los Angeles, Washington e altre cittàne. «La richiesta di un cessate il fuoco è un messaggio del signor Putin, (questa richiesta, ndr) è direttamente collegata a ciò che lui vorrebbe vedere. Penso che alcuni finanziamenti siano collegati alla Russia, bisognerebbe indagare e voglio chiedere all’FBI di farlo», ha detto Pelosi alla Cnn. Israele sta conducendo una operazione militare per eradicare Hamas dalla ...

Anche gli agricoltori italiani si sono uniti questa settimana alle proteste che negli ultimi mesi hanno scosso molti Paesi europei.Tombolato tutto esaurito per un match fondamentale per entrambe le formazioni. Rientra Kasami in mezzo al campo per la squadra di Andrea Pirlo, titolare Alvarez davanti ...Sono iniziate le interpretazioni per capire cosa chiedono gli agricoltori che stanno protestando nel Vecchio continente. Per ora, l'unica cosa chiara è che c'è tanta, troppa, confusione ...