Diego Nargiso | “Campione meraviglioso E’ iniziata la sua era | sarà solo Sinner non il nuovo Djokovic…”

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’exazzurro a Notizie.com esalta l’impresa del ragazzo italiano che ha vinto gli Australian Open, 48 anni dopo Panatta: “E’ destinato ad essere nonl’italiano più vincente ma una stella del tennis” “Unfantastico, un’impresa eccezionale.la prima di una lunga serie. E’ destinato ad essere una stella“. Urla e grida di felicità, ex tennista azzurro che ha seguito la partita in diretta e con una emozione unica. Conosce bene Jannik, sin da quando era piccolo, non è affatto sorpreso di quello che sta facendo e “di quello che farà”. Già perché secondo“èl’inizio”, dice a Notizie.com. “E’ destinato a vincere tanti slam e, badate bene, oggi è cominciata la ...

Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio 2024 l'atrio di palazzo Tursi è stato trasformato in un campo da tennis per accogliere i campioni del tennis italiano Matteo Arnaldi, eroe ligure della Coppa Davis ...Nel pomeriggio di sabato 27 gennaio l’atrio di Palazzo Tursi si è trasformato in un campo da tennis per accogliere i campioni del tennis italiano Matteo Arnaldi, eroe ligure della Coppa Davis vinta ...La magia della Davis prosegue domani alle 17, quando il sanremese Matteo Arnaldi, eroe ligure della Coppa Davis vinta dall’Italia, scambierà alcuni palleggi con i giovani delle scuole tennis liguri ...