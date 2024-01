Di Segni | Torna paura ad essere ebrei

(Di domenica 28 gennaio 2024) 10.00 "Vivo con gravissima preoccupazione il Giorno della Memoria dopo il 7 ottobre. Non è come gli altri anni". Così Noemi Di,presidente dell'Unione comunità ebraiche intervistata dal Messaggero "Riemerge acuto e dilagante l'odio antisemita. Allora vuol dire che forse 20 anni di lavoro sulla memoria non è stato sufficiente",dice Dila, "c'è un grande pericolo a girare con i nostri simboli".Le parole di condanna del nazifascismo delle Istituzioni "sono molto portanti, ma occorre ripensare le leggi nate dopo la guerra".

