Di Francesco post Verona Frosinone | «Contento della reazione»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) L’allenatore delDisi è espresso così sulla partita giocata oggi tra ile la sua squadra Diha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra ile l’Hellas. «Sono molto soddisfatto di quello che ho visto. Abbiamo affrontato una squadra che in casa è molto forte. Siamo riusciti a pareggiarla nella ripresa, per noi era fondamentale non perdere»