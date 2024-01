Demme oggi gioca ma rischia di finire fuori dalla lista dei 25 per la Serie A Repubblica

(Di domenica 28 gennaio 2024)madidei 25 per laA. Lo scrive l’edizione napoletana di. Mazzarri ha parlato ai suoitori curando tutti i dettagli. Il Napoli, dunque, potrebbe esibire una sorta di 3- 5- 1- 1. Zielinski andrebbe a rinfoltire la mediana con Lobotka e. Pure il tedesco vive una strana vigilia: dopo l’arrivo di Dendoncker – convocato e disponibile in panchina –didei 25 in campionato, ma intanto vuole dare il massimo contro la Lazio. Poi da domani penserà al suo futuro: sei mesi ai margini ( a giugno si ...

Il Napoli ha 4 giocatori in scadenza che da oggi possono firmare per altri club : Zielinski , Meret, Demme e Idasiak i nomi più caldi. Napoli , i ... (napolipiu)

Lazio-Napoli, emergenza per Walter Mazzarri. Tanto che il mister dovrà affidarsi a tre giocatori già con la valigia pronta: ovvero Zielinski, Demme e Ostigard. Tutti ai margini ma ora tutti chiamati a ...In porta giocherà Gollini, la difesa a tre vedrà Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus. A centrocampo Mazzocchi, Demme, Lobotka, Gaetano e Mario Rui. Sarà Politano ad agire alle spalle dell'unica punta ...Tra meno di ventiquattr’ore, il Napoli scenderà in campo, allo stadio Olimpico di Roma, per la gara contro la Lazio di Maurizio Sarri, in un match valido per la terza giornata di ritorno del campionat ...