Del Genio critica le idee di Mazzarri | “Quando un po’ di coraggio?”

(Di domenica 28 gennaio 2024) Waltersotto attacco alla vigilia di Lazio-Napoli, con il giornalista intervenuto sulle scelte del modulo ad opera del tecnico. Le parole. Si appresta a tornare a calcare i campi di Serie A il Napoli, di ritorno in campionato dopo il match saltato causa Supercoppa. In particolare, sarà la Lazio l’avversaria designata degli azzurri, d’innanzi a un Olimpico spoglio a causa del divieto di trasferta per i residenti in Campania nonché per la chiusura totale di Curva Nord e Distinti Nord, sia Est che Ovest. Le assenze non saranno però solo sugli spalti, dato che in casa Napoli saranno tanti i calciatori a non prendere parte all’incontro. Una lista che comprende Meret, Natan, Olivera, Anguissa, Traoré, Cajuste, Kvaratskhelia, Simeone e Osimhen, e che ha dunque costretto mistera preparare la sfida sulla base del 3-5-1-1.Un vero e proprio ...