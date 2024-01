Deficienza collettiva rossa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di domenica 28 gennaio 2024) È stata forse la più divisiva Giornata della Memoria che si ricorda da decenni. Forse più fioriera di polemiche del sempre contestato Giorno del Ricordo, quando sulle foibe piovono valanghe di distinguo. Ieri si è parlato più delle manifestazioni pro-Palestina che dell’Olocausto e questo, in un Paese sempre attento a celebrare l’orrore dei campi di sterminio e i rastrellamenti nazifascisti, è di per sé una notizia. Nonostante l’invito del Viminale a spostare le manifestazioni in altra data, collettivi rossi, antagonisti e sinistra movimentista se ne sono beatamente fregati. Appello ignorato. A Milano hanno contestato Liliana Segre e la sua laurea honoris causa, invocando “l’olocausto sionista contro il popolo palestinese”. A Milano hanno urlato “assassini, assassini”, hanno minacciato un ragazzo che alla finestra chiedeva di “liberare Gaza da Hamas” e tentato di forzare il blocco della ...