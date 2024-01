De Nuccio | «Radiologia intervenstisica riaprirà ma prima servono le assunzioni in deroga al piano regionale»

(Di domenica 28 gennaio 2024) «Questo protocollo è un modello iniziale. Abbiamo già chiesto alla Regione di essere autorizzati per l?assunzione di personale dirigenziale e di comparto, inal...

«Questo protocollo è un modello iniziale. Abbiamo già chiesto alla Regione di essere autorizzati per l’assunzione di personale dirigenziale e di comparto, in deroga al ...Giungerà a turno dagli altri ospedali della regionale il personale di radiologia interventistica per colmare le carenze del Perrino di Brindisi. L'audizione a Bari E’ ...E' la soluzione illustrata dal direttore generale dell'Asl di Brindisi alla commissione Sanità del Consiglio regionale. Possibile la firma di una convenzione tra l'Asl di Brindisi e quella di Taranto.