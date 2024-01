De Ketelaere brilla con l'Atalanta Gasperini ringrazia il Milan | 'Sfrutto il loro lavoro'

(Di domenica 28 gennaio 2024) Charles Desi sta prendendo l'e la Serie A. Il belga è uscito dal cono d'ombra in cui era entrato col...

Le parole di Riccardo Trevisani e la prima offerta per Buongiorno sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Charles De Ketelaere si sta prendendo l'Atalanta e la Serie A. Il belga è uscito dal cono d'ombra in cui era entrato col Milan e sta dimostrando tutto il suo talento. Con l'Udinese ha fornito due ...Charles De Ketelaere è rinato con la maglia dell’Atalanta. Il calciatore belga continua a brillare a Bergamo e nella sfida contro l’Udinese è risultato ancora decisivo con due assist nel 2-0 degli ...Dopo gli zero goal con il Milan nel 2022/2023, ora De Ketelaere si sta mettendo in mostra con la maglia dell'Atalanta ...