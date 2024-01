Daniil Medvedev | “Complimenti a Sinner | non è l’ultima finale Slam Proverò a vincere la prossima”

(Di domenica 28 gennaio 2024)ha perso ladegli Australian Open 2024. Il fuoriclasse russo è stato sconfitto da Jannikal termine di un epocale atto conclusivo andato in scena sul cemento di Melbourne. Il numero 3 del mondo ha vinto i primi due set, ma ha poi subito la perentoria rimonta del tennista italiano, che è riuscito ail primodella stagione.ha commentato la partita sul podio, prima che Jannikalzasse al cielo il trofeo: “Grazie a tutti. Prima cosa: mi complimento con Jannik: hai dimostrato ancora una volta di meritartelo, sei cresciuto, hai lottato, stai vincendo tanti tornei. Ci siamo affrontati in tante finali, sono certo che non è...

Un leggendario Jannik Sinner vince gli Australian Open di tennis, battendo al quinto set il russo Daniil Medvedev, numero 3 del mondo e del tabellone, in rimonta al quinto set dopo una battaglia ...Roma, 28 gen. (askanews) – Jannik Sinner è nella storia del tennis. Ha battuto il russo Daniil Medvedev in finale degli Australian Open per 3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3, con una fantastica rimonta dopo ave ...La dedica ai genitori: "Vorrei che tutti i bambini potessero scegliere come ho potuto fare io" ...