(Di domenica 28 gennaio 2024) Varese, 28 gennaio 2024 –, giovanedi Varese, in servizio al Bulgari Hotel di Pechino, appartenente allodel pluristellato, è in gravi condizioniunstradale in scooter. Gli studi e il lavoroessersi diplomato all’istituto alberghiero De Filippi di Varese, il 35enne ha iniziato a lavorare come cuoco in diverse prestigiose realtà: dall'Albereta, al Dorchester di Ducasse, fino al Mandarin Oriental di Londra. Si trova inda circa sei anni e al Bulgari Hotel di Pechino ède cuisine. L’L'risale al 13 gennaio scorso ma le circostanze sono state rese pubbliche solo nelle ultime ore, ...

