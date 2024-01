Daniele Capezzone | i cattivissimi maestri al servizio del terrore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Uno dei punti qualificanti della mozione parlamentare del Pd, patrocinata in prima persona da Elly Schlein, e che già domani sarà in discussione a Montecitorio, impegnerebbe il governo- se il documento venisse approvato- a ripristinare i fondi per le Ong italiane che operano in Palestina e in Israele, così come i contributi nell'anno in corso all'Unrwa. Dunque, secondo i dem, sarebbe urgente rifinanziare l'Unrwa, a cui il sostegno italiano è stato sospeso. Di cosa stiamo parlando? Della “United Nations Relief and Works Agency far Palestine Refugees in the Near East”, cioè dell'organizzazione dell'Onu che si occupa dei profughi palestinesi. Già siamo in presenza di un'anomalia strutturale, perché in questo caso è stata scelta una nozione di “profugo” diversa da quella usata per tutti gli altri profughi nel mondo, quelli gestiti dall'Unhcr. Risultano infatti inclusi non solo quelli che ...