Dalle borse-capolavoro di Roger Vivier da 90 mila euro alla sfilata concettuale di Viktor & Rolf con abiti ‘tagliuzzati’ | ecco qual è oggi il senso dell’Alta Moda

(Di domenica 28 gennaio 2024) “La couture è il territorio dell’impossibile e della cura. Il suo valore sta nel tempo delle persone che lavorano in atelier per trasformare un oggetto incosa di unico”. È in queste parole pronunciate da Pierpaolo Piccioli poco prima di far sfilare la sua nuova, straordinaria, collezione di Hoaute Couture Valentino Le Salon, che si racchiude tutto ilprofondoche abbiamo visto andare in scena in questi quattro giorni di sfilate parigine. Nella settimana della couture per la Primavera/Estate 24-25, le passerelle sono tornate ad essere il campo di gioco degli stilisti, che hanno potuto dare libero sfogopropria fantasia esplorando l’arte dell’impossibile. Il risultato? Creazioni sempre più lussuose e uniche, destinate solo ad un’élite di persone – il famoso 1% -con ...