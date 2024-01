Dallara Automobili | la storia | genio italiano nel mondo

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 28 gennaio 2024) Solo la Terra dei motori può vantare certe glorie!costituisce senza dubbio un’autentica perla dell’smo mondiale: corriamo a scoprire la sua entusiasmanteattraverso i suoi più grandi successi! Ci sono vicende italiane indimenticabili: racconti che restano scolpiti nella pagine dellae che il tempo trasforma quasi in favole. E ladiè un’autentica favola deldei motori. Un racconto nel quale i nomi dei protagonisti si perdono nella leggenda di tempi eroici e di imprese pionieristiche. Uomini sprezzanti del pericolo che hanno dedicato le loro esistenze alla loro passione, in un tempo in cui tecnici e ingegneri, piloti e meccanici lavoravano all’unisono per un fine comune: costruire ...