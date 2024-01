Dal Vangelo secondo Marco 1 | 21 – 28

(Di domenica 28 gennaio 2024) «Gesù, entrato di sabato nella sinagoga, a Cafàrnao, insegnava». Il brano evangelico di questa quarta Domenica del Tempo Ordinario ci porta fino alla sinagoga di Cafarnao, piccolo villaggio della Galilea. Gesù, insieme ai quattro discepoli, da buon ebreo rispetta la legge del riposo del sabato e, come suo solito, si dirige verso la sinagoga per insegnare. Il brano ci presenta, da subito, gli effetti dell’insegnamento di Gesù: «Ed erano stupiti del suo insegnamento: egli infatti insegnava loro come uno che ha autorità, e non come gli scribi». È singolare questa sottolineatura dell’evangelista: la folla mette a confronto l’insegnamento degli scribi con quello di Gesù. Prima di focalizzare l’attenzione sull’insegnamento di Gesù è bene conoscere meglio questi personaggi. Chi sono questi scribi? Gli scribi o dottori della legge erano i teologi del tempo, coloro che studiavano la Sacra ...

Via libera a madrine e padrini trans e gay: suona come un terremoto. Ma, avverte Avvenire, in realtà non c’è alcuna rivoluzione Dottrina le. Certo, ... (iodonna)

A commentare il Vangelo della Santa Messa è padre Daniel Orozco ...Non sono venuto per essere riconosciuto dalla vostra testimonianza, ma per scacciarvi dalla mia creatura». La lode nella bocca del ...La prima cosa che mi ha colpito del brano di vangelo di oggi è che si dice che la famiglia di ...Da Nazareth a Betlemme; da Betlemme in Egitto; dall’Egitto, di ritorno, in Israele, prima in Giudea e ...L’autorità di cui parla il vangelo non consiste in una rigida applicazione delle ...Gesù ha annunciato la vicinanza di Dio ma lo ha fatto facendosi lui vicino a chi era schiacciato dal male, ...