Dai politici agli artisti | è festa social per il trionfo di Sinner

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 28 gennaio 2024) AGI - Ilsportivo di JannikAustralian Open mette d'accordo tutti. L'entusiasmo per la vittoria ha pervaso l'intero arco parlamentare Tra i primi a commentare il ministro degli Esteri Antonio Tajani che su X scrive "Immenso!!! L'Italia si stringe attorno al suo campione. Il primo a vincere l'#AustralianOpen. 48 anni dopo Panatta un tennista italiano vince un torneo del grande slam. Una giornata memorabile per il nostro sport. Sei un grande, Jannik! Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana scrive "Con una rimonta strepitosa, Jannikha scritto una pagina leggendaria della storia del tennis italiano. Solo i grandi campioni non si perdono mai d'animo lottando fino alla fine. Congratulazioni!" Il Pd dal suo profilo ufficiale definisce ...