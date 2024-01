DA NON PERDERE Brescia-Pistoia vale doppio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Il calendario della terza di ritorno prevede il confronto tra la capolistae la matricola. In realtà il turno si caratterizza per una serie di incontri che riguardano la lotta per non retrocedere. Pesaro ospita Brindisi e se per i padroni di casa questa è l’occasione per prendere una boccata d’ossigeno, per i pugliesi è davvero una delle ultime possibilità per rimettersi in pista. Entrambe le formazioni hanno provveduto alla sostituzione dei rispettivi coach, ma fin qui l’effetto non si è visto. Varese va a Cremona in una partita che non può essere definita un derby, ma resta una gara molto sentita con i biancorossi che devono ottenere un successo per risalire la china. Le altre gare: Venezia-Trento 93-68, Scafati-Treviso 95-93,, Milano-Sassari, Pesaro-Brindisi, Tortona-Reggio Emilia, ...