Da noi a ruota libera | ospiti puntata 28 gennaio 2024 | Nancy Brilli | i Gemelli di Guidonia e Martina Stella

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di domenica 28 gennaio 2024) Oggi, domenica 28, alle 17:20 su Raiuno, va in onda la diciassettesimadella quinta edizione Da noi… ail talk show condotto da Francesca Fialdini, che propone interviste a personaggi famosi e gente comune, che si racconta senza filtri. Nella diciassettesima, in studio ci sono, uno dei volti più amati dello spettacolo italiano, attrice in tv, teatro e al cinema, vincitrice di un David di Donatello ed idi, il trio di fratelli protagonisti di numerosi programmi tv, alla guida – insieme a Ema Stokholma – di Happy Family, il programma di intrattenimento in onda tutti i pomeriggi su Raidue e Radio2. Presente anche...