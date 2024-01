Da Montegranaro alla Baviera | duemila chilometri in Ape car

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ci hanno preso gusto i tre arditi di, Alberto Brandimarti (44 anni), Alcide Merizzi (70 anni) e Andrea Calcinari (53 anni) a partecipare all’Elefantentreffen, il motoraduno più estremo, e per questo più avventuroso, per soli mezzi a due o tre ruote, nella foresta bavarese di Loh Thurmansbang, detta ‘conca delle streghe’ (una cava chiusa e profonda), a Solla. Così, anche quest’anno, si sono preparati ad affrontare un viaggio di 2mila km (circa 25 ore di viaggio) a bordo non di una moto, non di un sidecar, ma di una Ape 50 che "ormai sta riscuotendo una simpatia tale da indurre tantissime persone a sostenerci" commenta Brandimarti che, insieme ai compagni di brigata, ha già l’adrenalina a mille in vista della nuova sfida. "L’anno scorso, eravamo partiti con l’idea di non rendere troppo social la nostra spedizione e invece la pagina ‘Elefantentreffen in Ape ...