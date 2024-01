Cuciniamo insieme | papillon di sfoglia | cotto e fontina

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 gennaio 2024) Aperitivo improvvisato? Festa dei bambini? Arrivano gli amici per una cenetta sciué sciué come direbbero a Napoli, dove il linguaggio è colorato come la Primavera e onomatopeico quant’altri mai? Nessun timore; ecco una soluzione con questa ricettina che è pronta in una ventina di minuti e fa un figurone. Bastano pochi ingredienti e un’accennata abilità manuale che si può sostituire con una minima dose di pazienza. Ingredienti - Una confezione di pastameglio se rettangolare, 80 grammi di prosciutto, 80 grammi diDop (potete sostituire con speck e scamorza o crudo e Montasio) 6 o 7 noci, un uovo. Procedimento - Ricavate dalla pasta9 rettangoli (11 per 8,5 cm di lato) poi incidete gli angoli con un coltellino lasciando un quarto di lato senza incisione. Ora sistemate al centro di ...