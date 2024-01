Crociere a Taranto | è boom | partenze e arrivi +634%

Mancano due mesi e mezzo all’avvio della stagione crociere del 2024 e il porto comincia a scaldare i motori. Sono 9 le compagnie che approderanno, 45 le toccate, distribuite da aprile ...La squadra di Aquilani in B è un osso duro per lo Spezia. L'ultimo successo all'Arena Anconetani delle Aquile risale al 1936, ma nel 2012 a Pisa lo Spezia festeggiò la Coppa Italia di Serie C ...Crociere a Taranto: ecco il calendario della nuova stagione. 45 scali, a partire dal 17 aprile fino al 09 Ottobre.