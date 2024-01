Cristina | una lotta contro il tempo | Verità nascoste | chi sa ci aiuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) Si appoggia al suo bastone e ringrazia chi non l’ha mai lasciata sola in questa battaglia che dura da troppo, da quando, 31 anni fa, è scomparsa la figliaGolinucci. È stanca Marisa Degli Angeli ma non si arrende. Ieri mattina al ’Giardino per’ a Ronta, dove è collocata la panchina rossa in memoria della figlia scomparsa, un centinaio di persone si sono ritrovate per ricordare il compleanno di, nata 53 anni fa. A fianco dic’era l’avvocato Barbara Iannuccelli. "Il mio avvocato vuole trovare lae mi dà la forza per andare avanti – ha detto Marisa – e io non posso che seguirla. Non è facile per me essere qui oggi ad ascoltare un racconto che sento ormai da 31 anni". La vicenda è stata ripercorsa dalla legale. "Il caso di ...