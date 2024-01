Costacurta | “Il Bologna non ha rubato nulla Al Milan non è riuscito …”

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Più che un cooling break, un'interruzione per tenere calda l'attenzione. O, per citare il Martin Luther King riportato dai tabelloni del Meazza, per fare ...Alessandro Costacurta ha parlato a SkySport nel post-partita della sfida tra Milan e Bologna: tutte le dichiarazioni Costacurta ha parlato a SkySport per analizzare Milan Bologna. PAROLE – «Partita eq ...Billy Costacurta, in diretta dagli studi di Sky Sport 24, ha commentato il risultato di 1 a 1 di Juventus - Empoli reti di Vlahovic e Baldanzi. Le sue dichiarazioni: "Aldilà del fatto che la Juventus ...