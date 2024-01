Così tracciamo la rotta | Giorgia Meloni | in un video la sfida al G7

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Prima degli altri, saranno contenti i pugliesi. Per dire. Il governatore appulo, Michele Emiliano, ce lo danno già per inebriato. Sia dalla scelta didi presentare il 13 giugno prossimo il vertice dei sette grandi nella spettacolare Borgo Egnazia, nella spettacolosa valle d'Itria; sia a causa del simbolo grafico dell'evento stesso, un ulivo secolare – pugliesissimo - che non teme né Putin né la Xylella. Prima, si diceva, saranno i pugliesi, a plaudire al «terreno fertile tra l'Atlantico e l'indopacifico» evocato dalla premier. La quale premier, appunto, ieri, neldi presentazione della Presidenza italiana del G7 (sguardo e blazer delle grandi occasioni, spettacolare ripresa con drone dal cortile di Palazzo Chigi, tripudio d'archi in sottofondo), parla di «quel Mare nostrum» che «abbiamo deciso di rappresentare ...