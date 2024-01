Così la Georgia ha scelto la Via della Seta Parla l’ex ministra Khidasheli

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tinaoggi presiede l’organizzazione non governativa Civic Idea. Idea sta per “Initiative for Democratic and EuroAtlantic Choice”. Un nome che non lascia spazio a dubbi ed è in continuità con il suo impegno a rafforzare la cooperazione con la Nato e gli Stati Uniti espresso quando è stataDifesaper poco più di un anno, dal maggio 2015 all’agosto 2016. Se la Russia è la minaccia più immediata e chiara alla sicurezzana, la Cina rappresenta una sfida sottovalutata, come denuncia la sua organizzazione. Che, infatti, ha come priorità il monitoraggio“crescente influenza” di Pechino nel Paese. La svolta, dice a Formiche.netin un incontro a Roma, è avvenuta nel 2016, quando, dopo la rivoluzione ...