Così il conflitto in Palestina sta cambiando gli equilibri nel Medio Oriente

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 28 gennaio 2024) Cambiamenti radicali sono in atto nel mondo arabo e nel, l’elemento catalizzante è stato sicuramente la guerra a Gaza, ma il processo di riallineamento politico in atto affonda le sue radici nella sconfitta dello Stato Islamico di alcuni anni fa. Fino alla distruzione del Califfato la linea di demarcazione era essenzialmente religiosa, gli sciiti, sotto l’ombrello dell’Iran, da una parte ed i sunniti, sotto quello dell’Arabia Saudita, dall’altra. Una dicotomia questa forgiatasi all’indomani della rivoluzione Khomeinista e cementata dagli Stati Uniti e dai loro alleati occidentali. La caduta della dinastia Pahlavi, alleato principale di Washington, nel mondo mussulmano spinse gli Stati Uniti ad avvicinarsi all’Arabia Saudita che finì per svolgere quel ruolo. Riad fu ben felice di stringere una solida alleanza con Washington contro la ...