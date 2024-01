Cosa succede in Emilia-Romagna Fa paura la criminalità minorile Emergenza giovani stranieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 gennaio 2024) di Durante la pandemia, gli adolescenti costretti a stare chiusi in casa passavano il loro tempo a chattare, a pubblicare foto sui social, a navigare in rete. E lì, sul web, alcuni di loro delinquevano. Ora invece si assembrano in modo "incontrollabile" nelle piazze, nei centri commerciali e affini, luoghi in cui poi scatenano "aggressioni o azioni di disturbo e allarme sociale". È allarmeall’inaugurazione dell’Anno giudiziario del distretto della Corte d’appello di Bologna, presieduta da Oliviero Drigani, che raggruppa le nove Procure dell’e quella: a lanciarlo sono il procuratore generale Paolo Fortuna e l’avvocato generale Ciro Cascone. I quali notano come nell’ultimo anno si sia registrato un calo dei "reati che avevano avuto un’impennata durante ...