Cortina | Sofia Goggia chiude il weekend con il 5º posto in Super G

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 28 gennaio 2024) È di due bronzi e un quintoil bilancio conclusivo deldid’Ampezzo. La bergamasca non è riuscita a centrare il terzo podio in tre giorni nelG della domenica. La gara rispetto alle prime due ha visto ancora diverse cadute – tra cui la norvegese Lie e ma canadese Grenier – e di conseguenza altre interruzioni, stavolta non dovute alle condizioni climatiche.è scesa col pettorale numero 7, quando al comando c’era già Gut-Behrami, che ha poi mantenuto la leadership portando a casa la vittoria. La 31enne ha avuto una buona partenza, per poi perdere un po’ la linea nel secondo settore ma tenendo alta la velocità. Il distacco dalla leader della corsa lo ha accusato nel terzo settore, a causa di un errore sullo Scarpadon, ...