Correggese-Bagnolese ricca di ex di turno

(Di domenica 28 gennaio 2024) Sagra di derby nella domenica del calcio dilettanti (ore 14.30). In Eccellenza fari puntati al "Borelli" per il classicoricco di ex dicoi biancorossi ancora a secco di hurrà nel nuovo anno e reduci da 3 pari in stecca. I rossoblù cercheranno di colmare il gap tecnico e tenere accesa la speranza del miracolo salvezza, puntando sugli ex diNapoli e Corbelli. Scontro salvezza importantissimo per il Rolo che fra le mura amiche deve dare continuità al blitz di Formigine contro la Pieve Nonantola; nei modenesi domenica scorsa ha debuttato in panca il neo-mister Marcello Chezzi contro il suo ex Castelfranco, guidato ad inizio carriera. Momento no a livello di risultati e di decisioni arbitrali per il Fabbrico che viaggia nel piacentino contro l’Agazzanese. Le cinque reggiane del ...