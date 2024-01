Correa debutta nel 2024 | ma il Marsiglia non vince 11 contro 9

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 gennaio 2024) Prima presenza pernel, non giocava dall’infortunio del 30 novembre. Ma il, pur chiudendo undicinove, non va oltre il 2-2 col Monaco. PARI NON NEGLI UOMINI – Ilmanca la possibilità di accorciare sulla zona Champions League, ossia quella che porta all’obbligo di riscatto per Joaquinil Monaco quarto finisce 2-2, nonostante i monegaschi giochino tutta la partita in inferiorità numerica (anche doppia). Al 7’ segna Wissam Ben Yedder su lancio dalle retrovie, ma tempo quattro minuti e l’arbitro espelle Guillermo Maripan per fallo con chiara occasione da gol (molto discusso). Ilpareggia al 38’, tap-in di Pierre-Emerick Aubameyang dopo un palo di Vitinha. Lo assegna il VAR, perché l’assistente ...