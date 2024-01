Coppa Italia | si spegne in semifinale il sogno della Salernitana Femminile

(Di domenica 28 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutidiper la1970 impegnata in trasferta contro il CMB: finisce 6-1 un match che ha premiato la capolista del campionato. La partita, disputata al PalaSaponara di Salandra (Mt), vedeva le granata quarte in classifica sfidare, in gara secca, le primeclasse, capaci di dimostrare ancora tutto il loro valore. Il CMB approda cosi alla finalissima del girone D di Serie B da disputare contro l’ Irpinia. Mister Lanteri si affida dal primo minuto a Di Monaco tra i pali con le gemelle Giugliano, D’Errico e Gonzalez come elementi di movimento. CMB-1970: la gara Dopo cinque secondi una combinazione veloce permette subito a Macchiarella di portare avanti le padroni ...

