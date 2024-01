Coppa d' Africa | Lookman manda la Nigeria ai quarti | avanti anche l' Angola

Tra poche ore si apre il sipario al secondo giorno degli ottavi di finale: Coppa d’Africa 2024, chi gioca oggi 28 gennaio e a che ora Altre quattro squadre dunque saranno impegnate a sopraffarsi per ...La partita Egitto - DR Congo di Domenica 28 gennaio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per gli ottavi di finale della Coppa d'Africa ...dove vedere in Tv e in streaming Capo Verde-Mauritania e Senegal-costa d'Avorio: le dirette dei due incontri che sanciranno altre 2 qualificate ai quarti ...