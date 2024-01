Coppa d’Africa 2024 | Lookman porta la Nigeria ai quarti | Camerun eliminato

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Ademolafirma una super doppietta elaaidi finale della. Ilsi arrende al duo offensivo della Serie A, visto che anche Victor Osimhen, con un assist inventato con fame e cattiveria, incide e non poco su questo successo agli ottavi di finale da parte delle Super Aquile, che domano i Leoni Indomabili quest’oggi apparsi poco in palla e un po’ dimessi allo stadio Félix Houphouët-Boigny di Abidjan, in Costa d’Avorio. Lafa la partita e già al 9? ha a disposizione la grande chance di sbloccarla. Il gol di Ajayi viene però annullato col Var per una posizione di fuorigioco e l’urlo dei tifosini resta strozzato in gola. Non per molto però: al 36? ...