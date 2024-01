Convocati Lazio | tre assenti per Sarri

Lazio, i convocati di Sarri: out Patric e gli squalificati, c’è Castellanos Solo poche ore al fischio d’inizio della sfida tra Lazio e Napoli in programma alle ore 18.00 allo stadio Olimpico, valida p ...Il capitano della Lazio non prenderà parte alla sfida contro il Napoli così come altri due compagni di squadra. La Lazio ha diramato i convocati per la sfida all'Olimpico contro il Napoli. Per il ...Mancano poche ore al fischio d’inizio di Lazio – Napoli. Il doppio ex Dario Marcolin ha parlato ai microfoni dell’AGI delle sue sensazioni riguardo alla sfida. Ecco le sue parole. PAROLE– «La Lazio ...