Contratto delle Coop Sociali Varata l’ipotesi di rinnovo | riguarda settemila lavoratori

(Di domenica 28 gennaio 2024) PERUGIA -circa 7miladidel2023-2025. Si tratta di personale impiegato nel settore socio-sanitario-assistenziale ed educativo. Il nuovoprevede infatti un aumento medio parametrato sul livello C1 di oltre 180 euro, tra minimi tabellari ed istituzione della quattordicesima mensilità. "Si tratta di un risultato molto importante - commentano in una nota Michele Agnani (Fp Cgil Umbria), Valerio Natili (Fisascat Cisl Umbria) e Monica Di Angelo (Uil Fpl Umbria) - che premia l’impegno di migliaia di lavoratrici eche contribuiscono in modo essenziale al funzionamento dei servizi pubblici, a partire da scuola e sanità, nella nostra regione ...

