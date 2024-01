«Conto da 50 euro | ne ho lasciati sul tavolo 200 con 150 di mancia | la cameriera non li ha visti e mi ha detto ladra Me li sono ripresi | ho fatto bene?»

Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi.Sta di fatto che in meno di mezz'ora il truffatore fa sparire dal conto dell'anziano 3.490 euro suddivisi in quattro prelievi di denaro: uno da 1.500 e uno da 500 presso la filiale Bnl di Corso del ...Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente con interessi al 5% per 6 mesi, canone zero, bonifici e prelievi gratis.