Consar | test playoff con voglia di riscatto | All’andata non ci fu storia | ora siamo altri

(Di domenica 28 gennaio 2024) È a tutti gli effetti uno scontro diretto in chiavequello che, stasera, attende laRavenna a Brescia (fischio d’inizio alle 18; arbitri Serafin e Scotti; diretta in chiaro su Volleyball Tv). I ravennati viaggiano al 4° posto a quota 36 in condominio con Prata di Pordenone, a -2 dal 3° posto di Siena; a -3 dal 2° posto di Cuneo; e a -7 dalla capolista Grottazzolina. Brescia invece – sesta a quota 30 – è da considerarsi la più immediata inseguitrice dei giallorossi. Aiaccedono le prime 7. Brescia ha un margine di +8 sull’ottava, ovvero Santa Croce, che però deve recuperare una partita. Il compito che attende i ravennati è tutt’altro che agevole. Il pesantissimo ko incassatoal Pala de André (0-3) potrebbe anche non fareo, visto che si trattava della prima gara ...

