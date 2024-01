Conflitto in Medio Oriente | l' 80% del sistema di tunnel di Hamas sotto Gaza è intatto

di Roberto Iannuzzi* Se c’è una cosa che i primi cento giorni del tragico conflitto di Gaza hanno dimostrato è che esso non rimane confinato a Gaza. ... (ilfattoquotidiano)

Cisgiordania e Yemen : così il conflitto in Medio Oriente ha allargato le maglie

Roma, 15 gen – Da Gaza, lager “di ferro” dei raid israeliani, passando per i disordini in Cisgiordania all’eplosiione in Yemen con la guerra tra ... (ilprimatonazionale)