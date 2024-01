Confindustria | corsa per la presidenza | tre in lizza per il dopo-Bonomi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 28 gennaio 2024) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – Entra nel vivo la partita per ladi. In attesa giovedì della nomina dei ‘saggi’ chiamati a valutare i nomi da sottoporre al Consiglio generale del 4 aprile, restano intre contendenti: l?attuale vice presidente degli industriali e tycoon emiliano del legno e del prosciutto Emanuele Orsini, il presidente del gruppo energetico Erg e del ‘Sole 24 ore’ Edoardo Garrone e il presidente del colosso siderurgico Duferco e numero Uno di Federacciai Antonio Gozzi.Quella che nei giorni scorsi sembrava profilarsi come una sfida a due tra Orsini e Garrone, torna ad essere una sfida a tre candidati come emerge dalla nota diffusa da Gozzi per ribadire “la sua disponibilità a mettersi a servizio del sistemale. La partita è ancora in corso?. Il primo a scendere in ...