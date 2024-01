Concorso scuola 2024 | verso la prova scritta Percorsi abilitanti | attesa per il decreto QUESTION TIME con Cannas LIVE Lunedì 29 gennaio alle 14 | 30

Sono aperte ancora fino al 26 gennaio prossimo le piattaforme per la presentazione delle candidature per le commissioni giudicatrici dei concorsi ... (orizzontescuola)

Si attende il via alle prove scritte del Concorso docenti 2024 per la scuola dell'infanzia, prima ria e secondaria. Chi supera lo scritto passa ... (orizzontescuola)

"Un luogo in cui saranno raccolti e conservati i materiali prodotti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado sui ...Il primo step del progetto è stato quello di individuare, attraverso un ...La maestra Roberta Cetro vittima di un inghippo della burocrazia scolastica "Per il Covid non andai al concorso ma agli esami suppletivi: che ora non contano".Come abbiamo scritto si è svolto il 23 ottobre, presso il ministero dell’Istruzione, l’incontro sul concorso ordinario e sulla procedura riservata per il reclutamento dei dirigenti scolastici, a segui ...