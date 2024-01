Con il Latina la Casertana ci prova ma non vince Cangelosi | “Occasioni non sfruttate”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 28 gennaio 2024) Caserta (Alfredo Stella). Ritorna il pubblico al Pinto ma lanon. Partita giocata tutto sommato a tratti con buone trame di gioco da cui sono scaturite anche azioni importanti a cui è mancata però la finalizzazione, causa anche l’assenza di Montalto impiegato dasono negli ultimi dieci minuti. Una involuzione dal punto di vista dei risultati ma non del gioco, laieri ha cercato in tutti i modi la vittoria che per vari motivi è sfumata. “Non sono preoccupato – ha esordito il tecnico casertano nel dopo match in sala stampa – perché secondo me abbiamo disputato un’ottima partita, creando tanto, ma non sfruttando quanto creato. Ai ragazzi avevo chiesto una prestazione più aggressiva, più coraggiosa e in questo mi hanno seguito. È normale che perre sui prendano dei ...