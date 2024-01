Como | UFFICIALE il colpo Goldaniga dal Cagliari | il comunicato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 28 gennaio 2024) Edoardo, difensore centrale, è un nuovo giocatore del. Ecco ildelEdoardo, difensore centrale, è un nuovo giocatore del. Ecco ildel– IlCalcio comunica la cessione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Edoardoche si trasferisce ala titolo definitivo. Arrivato nell’Isola a gennaio 2022, ha vestito la casacca rossoblù per 49 volte tra campionato e Coppa Italia. Rimasto in Sardegna per inseguire il pronto ritorno in Serie A, sarà tra gli artefici dell’immediata risalita nella massima serie, garantendo ...