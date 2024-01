Come sta cambiando il culto dei defunti

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di domenica 28 gennaio 2024) Quello dei sepolcri è un luogo dell’identità che oggi rischia di scomparire. Ildeiè ingombrante in un’epoca di accelerazioni e giovanilismi. Intanto c’è chi, da ricco, vuol spedire le proprie ceneri sulla Luna. Ma ben più appagante, spiega un libro appena uscito, è il viaggio della memoria nei piccoli cimiteri. Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha dichiarato di recente che non ha paura di morire. Anzi, quando la morte verrà, «sarà un sollievo». L’immortalità danneggia la società, la rende immobile, «ossificata». Non possiamo che dirci d’accordo. Ma sotto, sotto, mentre tocchiamo i gioielli di famiglia, pensiamo che il paradiso può attendere. Intanto per ingannare il tempo che rimane avanza un’interessante nuova tendenza: andar per cimiteri. I «camposanter», così vengono chiamati coloro che visitano questi luoghi sacri per pura ...