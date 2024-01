Combinata nordica | Coppa del Mondo Schonach 2024 | Riiber vince sempre | Dejori decima tra le donne

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 gennaio 2024) Va in archivio la tappa dideldie in campo maschile è ancora una volta Jarl Magnusa dominare. Dopo aver ottenuto il miglior punteggio nella prova dal trampolino, nello sci di fondo ha sbaragliato la concorrenza con 33? di vantaggio su Jorgen Grabak, altro norvegese, che si è piazzato al secondo posto. Terzo invece l’austriaco Stefan Rettenegger, mentre Samuel Costa è il migliore degli azzurri in ventunesima posizione, perdendone cinque rispetto però al salto con gli sci. Aaron Kostner ha invece rimontato di undici posizioni ed è arrivato ventiquattresimo, Raffaele Buzzi soltanto quarantaduesimo, mentre Domenico Mariotti e Iacopo Bortolas non hanno completato la prova. Al femminile è addirittura tripletta norvegese. Ida Marie Hagen, ...